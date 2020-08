ZADALA MU ZAVRŠNI UDARAC Bora u šoku zbog onog što mu je Milica Kemez uradila posle raskida, ne može da se OPASULJI! Žestoko!

Milica Kemez i Bora Santana stavili su tačku na svoju vezu, što je razočaralo njihove zajedničke fanove.

Iako Bora kaže da je izrazio želju da posle svega što su imali zajedno ostanu prijatelji, to po svemu sudeći neće biti moguće.

- Bili smo u kontaktu do pre neki dan, dok nije skinula konce, pošto je operisala nos. Blokirala me je pre nekoliko dana na Instagramu. Pustio sam joj poruku na Vajberu, "sinovala" me je samo, nije odgovorila - priznaje Bora i kaže da ne postoji krupan razlog za razdor njihove ljubavi.

- Između nas nije bilo žestoke, već sitne svađe. Jednostavno se skupljalo. Ima ljubavi između nas, ali jednostavno se nismo razumeli. Najbolje je da ostanemo drugari.

