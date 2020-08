CECA NAPRAVILA LUMPERAJKU U DŽIPU Odvrnula do daske hit OVE KOLEGINICE, pa zapevala! U ovom izdanju je SKORO NIKAD NE VIĐAMO (VIDEO)

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović s vremena na vreme deli trenutke iz svog privatnog života sa svojim fanovima, koji retko imaju priliku da je vide u izdanju u kom im se danas prikazala.

Naime, Ceca je u ležernoj varijanti, bez trunke šminke, u pratnji svog ličnog vozača krenula do grada da završi tekuće obaveze, a nedugo zatim poželela da u džipu napravi pravu žurku, te je muziku pojačala do daske, zapevala se i sve to snimila za društvene mreže!

Izgleda da ju je ponela brza pesma koleginice Andreane Čekić, te nije propustila da ovekoveči ovaj trenutak, koji je rado podelila s fanovima. Pogledajte:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: D.T.