VANJA MIJATOVIĆ NA METI DUŠEBRIŽNIKA Puče veza?! Obrisala sve fotke s verenikom, imala je JAK RAZLOG

Vanja Mijatović nedavno je sa Instagrama obrisala slike sa verenikom Aleksandrom, sa kojim bi uskoro trebalo da stane na ludi kamen. Odmah su počela govorkanja da je ljubav već pukla, te da od svadbe neće biti ništa, međutim istina je drugačija.

Kako Vanja kaže, sve je u najboljem redu, iako bi neki voleli da je istina drugačija.

- Sve što zanima dušebrižnike mogu mene da pitaju. Eto, hoće da me rastave, a pričaju da sam trudna. Slike ću tek da poskidam sa Instagrama jer ih i ovako imam previše. U mom životu je sve u najboljem redu, tako da neka svako gleda svoja posla - objasnila je pevačica, koja se potom prisetila kako ju je Aleksandar zaprosio.

- Slavili smo godišnjicu našeg zabavljanja. On je otišao na kafu i rekao zovi me kad budeš bila spremna. Tu sam spremala, šminkala, prala kosu, ali nisam razmišljala na tu temu. U tom trenutku mi je došlo da se obučem u belo. On mi je rekao:"Imam poklon za godinu dana", a onda je izvadio narukvicu da budem njegova kraljica. A onda mi je rekao zatvori oči imam još jedan poklon za tebe. Prsten je bio kao da sam ga ja birala, baš sam se oduševila – rekla je Vanja.

