Milica Kemez je operisala nos, a on... Bora Santana više ne izgleda ovako, evo šta je promenio na sebi! (FOTO)

Sa raskidom uvek ide i velika promena.

Nedavno je pukla još jedna rijaliti veza, a u pitanju je ljubav Bore Santane i Milice Kemez koja je okončana uprkos velikim naporima da ostanu zajedno.

Milica je ubrzo nakon raskida operisala nos, a sada je veliku promenu napravio i Bora.

On se ošišao i sada ima mnogo kraću kosu od one koju je nosio u Zadruzi. On je u Beloj kući često pravio repiće i punđe, ali sada to više neće moći jer ponovo ima skroz kratku frizuru.

Autor: R.L.