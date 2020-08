Posle izlaska iz ,,Zadruge 3" odnos bivših partnera se dodatno zakomplikovao kada je Stefanov otac uzeo stvari u svoje ruke i javno uputio žestoke reči atraktivnoj plavuši.

Rat između Ivane Šopić i Osmana Karića tokom dana nije prestajao, a zadrugarka se sada oglasila za Pink.rs i otkrila šta je pravi razlog nove rasprave.

Naime, na Instagram profilima Ivana i Osman uputili su žestoke pecke i reči, a kada smo upitali Šopićevu da nam objasni šta je sada prouzrokovalo njenu burnu reakciju ona je poručila:

- Nakon što nas je Stefan zamolio da mi prestanemo sa javnim prepucavanjem, mi smo prestali, ali to je trajalo samo dva dana sa Osmanove strane. Meni su fanovi slali da je on pisao da sam ja karakondžula i smeće od čoveka, ja nisam mogla doveka da ćutim. Ja sam ga samo fotografijom podsetila da je on tom smeću ljubio ruke. Ja njega nisam uvredila, persirala sam mu, a on je mene vređao. Slika govori više od hiljadu reči - tvrdi Ivana.

Kako je Osmanov sin, a Ivanin bivši dečko, Stefan Karić javno zamolio da prestanu sa prepucavanjem, upitali smo je kako on gleda na sve ovo.

Meni je žao što on mora da ovo sve gleda, sluša i trpi, ali nisam ja kriva što njegov ćale priča da sam smeće po internetu. Ja sam njega maksimalno ispoštovala, nisam ga nikad uvredila, niti sam ga spominjala u ružnom kontekstu, a po njegovim storijima se može videti da mene Osman vređa, što nije lepo, jer smo ipak njegov sin i ja bili u vezi - dodala je Šopićeva.

Autor: O.Bogdanović