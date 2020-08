KLUPKO SE ODMOTAVA! Čovek koji je SILOVAO Danijelu Štajnfeld dobro je poznat u filmskim krugovima, a najgore je što nije jedini...

Danijela Štajnfeld prva je glumica u Srbiji koja je otkrila da ju je silovao moćnik iz srpske filmske industrije.

Danijeli podrška stiže sa svih strana, najpre od njenih kolega koji su se odmah oglasili i istakli da su uz nju, ali je i zamolili da jasno i glasno kaže ime napasnika kako bi bio kažnjen za delo koje je učinio, a u filmskim krugovima se najčešće kao zlostavljač pominje jedan poznati filmski producent.

Danijeli se ova užasna situacija dogodila na početku karijere. Lepa Mariola iz filma "Ivkova slava" se juče oglasila na Instagramu i zahvalila svima na podršci, ali nije otkrila ime silovatelja.

- Poveravala sam se laptopu… Radila sam male video zapise, na koje sam čak i zaboravila, danima sam bila u šoku. Onda, kad smo u montaži smislili da vidimo ima li nešto arhivsko, pronašli smo to na hard drajvu koji se skroz raspao. Ti materijali su sad dragoceni testament, kako žrtva podnosi i kako se nosi sa tim u danima posle zločina.

Ovaj tema potresla je Srbiju te je poznati producent Maksa Ćatović prokomentarisao celu situaciju.

- Grozno je da neko koristi svoju poziciju u poslu da bi došao do žene. To je za muškarca najgora moguća osobina. Nažalost Vajnstina (producent koji je zlostavljao mnoge poznate dame) ima i kod nas, a ne samo u Americi. A te priče kruže za još nekoliko kolega. Oni uslovljavaju angažovanje glumica ili ženskih članova ekipe intimnim odnosima. Podržavam mladu glumicu i nadam se da će smoći snage da javno kaže ime, nema razloga da ga štiti.

Istog je mišljenja i glumac Saša Pantić.

- Treba žena da kaže ime. Sumnjam da će svi iz branše stati na njenu stranu. Gori su ovi što ćute, a znali su da se njoj to desilo. Podržavam je, Danijela je izvrsna glumica i želim joj da istraje do kraja. Doći će vreme kad će takvi koji to rade i da odgovaraju. Moja ćerka je na trećoj godini glume, a da se njoj tako nešto desi ja bih ga odrobijao - rekao je Pantić za Kurir.

I Eva Ras kaže da joj je žao što se Danijeli sve to desilo.

- Mislim da to nije svojstveno našem svetu, već svakoj profesiji. Muškarci napadaju žene, neke uspeju da se odbrane, a neke ne. Žao mi je što se Danijeli to dogodilo, verujem da ni to nije htela da obelodani već se desilo spontano. Niko ne želi da bude u centru pažnje na taj način. Na njenoj sam strani i volela bih da joj se dešavaju lepe stvari.

Harvi Vajnstin, sa kojim upoređuju producenta koji je silovao Danijelu, marketinški genije, čovek sa istančanim njuhom za dobre filmove i tvorcem "Miramaxa" je godinama zlostavljao zlostavlja mlade i nove glumice, a sve je bilo zataškano zbog njegove moći.

Spisak žena koje je ovaj holivudski biznismen zlostavljao je podugačak - samo onih koje su priznale šta im je uradio je preko 80. Na listi su i brojne poznate glumice - Ešli Džad, Rouz Mekgovan, Azija Arđento, Kejt Bekinsejl, Anđelina Džoli, Mira Sorvino, Selma Hajek, Minka Keli, Gvinet Paltrou, Kara Delevinj...