RAZVEZAO JEZIK Dado video Zerinu prikovanu za krevet, pa se obratio javnosti: Ovakav komentar niko nije očekivao

Pevačica i bivša zadrugarka Zerina Hećo danima ne može da dođe sebi, nakon što je sa gledaocima TV Pink u specijalnoj emisiji optužila svog bivšeg partnera Dada Glišića za psihičko i fizičko zlostavljanje i do detalja ispričala kroz kakvu je, kako ona tvrdi, torturu prošla. Njeno zdravstveno stanje je loše, povodom čega se sada oglasio i Dado.

Glišić je u medijima i na društvenim mrežama video fotografije Zerine prikovane za krevet, ali i saznao da joj je trenutno zdravstveno stanje generalno loše, nakon čega je rešio da se obrati javnosti. Na iznenađenje mnogih, Dado ovaj put nije nastavljao javno prepucavanje sa Zerinom, što je prethodnih dana bio slučaj, već je stao u njenu zaštitu i zamolio medije da se uzdrže od objavljivanja materijala koji bi mogli dodatno da potresu Zerinu.

- Apel svim medijima da ne uznemiravaju ženu sa uznemirujućim i neprimerenim videosadržajima iz njene bliske prošlosti jer je trenutno u jako lošem stanju, te joj je sada pre svega potreban mir i pomoć. Imajte razumevanja, jer ima i malo dete, hvala - napisao je Dado, što je iznenadilo njegove prijatelje na Instagramu budući da ga je Zerina samo nekoliko dana ranije optužila da je monstrum, narkoman i zlostavljač.

Tada je usledilo novo objašnjenje.

- Ljudi, da me ne shvatite pogrešno. Nikada nisam bio član patetičara i to jako svi dobro znaju koji me poznaju. Ne zaboravite da sam i sam prošao kroz pakao - započeo je Dado, koji je objasnio da je i sam "bio u jako teškim životnim situacijama, kao i na ivici smrti".

- Meni je u tom momentu bila samo potrebna lepa reč i podrška koju nikada nisam dobio od javnosti, ali i od mnogih mojih „prijatelja“ i kolega. Zna se ko je bio tada uz mene, ali ni one koji nisu bili ne osuđujem. Ko sam ja da sudim?! Ja sam bio glavni krivac! Zato se protivim svakom obliku linča, pogotovo nad osobama koje su u teškom zdravstvenom stanju. Ne odričem se ničega što se dešavalo kroz moj život, tako ni osoba koje su bile deo njega. Jer kakav je onaj čovek koji bi se odrekao nečega što je bilo i što je deo njega?

Autor: D.T.