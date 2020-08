5 NAJVEĆIH TAJNI VODITELJA ZADRUGE Darko Tanasijević šokirao: Danas sam deo šoua, a pre 7 godina nisam prošao audiciju na Pinku - ovo je bio razlog

Pink.rs vam otkriva ono što su voditelji rijalitija "Zadruga" godinama skrivali od javnosti!

Dvadesetšestogodišnji Darko Tanasijević, voditelj rijaliti šou programa "Zadruga" na Pinku, za Pink.rs otkrio je nekoliko informacija iz svog života, za koje javnost do sada nije znala.

Darko se najpre vratio u detinjstvo, u niže razrede osnovne škole i prisetio se jednog maskenbala gde je odneo ubedljivu pobedu, iako je hteo da propadne u zemlju zbog toga u čemu se pojavio na priredbi.

- Celo društvo je danima smišljalo u šta će se prerušiti za školski maskenbal, a ja nisam stigao da smislim, niti da mi mama i tata pomognu, jer su radili svakog dana. Tog dana, kada se održavao maskenbal, plakao sam majci na telefon jer svi idu na maskenbal, a ja ne i tada je došla po mene, odvela me kod sebe na posao - tačnije u Hitnu pomoć, uzela uniformu od svoje koleginice koja je sitnija po konstituciji i prerušila me u medicinsku sestru! Iz najbližeg butika pozajmila je periku, dala mi stetoskop, torbu, opremila me za 5 min i odvezla u školu, iako sam se bunio i nisam hteo takav da idem, bilo me je sramota. Kasnio sam nekoliko minuta na maskenbal, stigao baš kad je bilo slikanje. Apsolunto me nije prepoznao, ljudi su bili u šoku kad su shvatili da sam to ja. Osvojio sam prvo mesto i nagrade, a što je najgore, posle je moja fotka s tog maskenbala stajala više od mesec dana u izlogu foto radnje u centru Kovina, blam - kroz smeh se priseća Darko.

Danas radi kao novinar i voditelj TV Pink, a tokom osnovne škole, a kasnije i srednje, letnje raspuste koristio je na najrazličitije honorarne poslove koji su mu donosili džeparac.

- U osnovnoj sam tokom leta zajedno sa svojom drugaricom Marijom prao šoferšajbne automobila na pumpi naših prijatelja i bilo nam je top - rasturali smo se od para! Kasnije, u srednjoj, konobarisao sam u kafiću kod Ace, druga mog brata, radio čak i na stovarištu, sa tada svojih pedesetak kilograma! Sećam se da su mi vlasnici stovarišta, inače roditelji Ane, moje školske drugarice, nakon 3 meseca rada tokom raspusta rekli:"Bili smo ubeđeni da ćeš odustati posle dva dana, ali ostao si do kraja, svaka ti čast"! I verujte mi, na sve sam to ponosan! A svoje prve korake u svetu novinarstva tada sam već imao na lokalnom Bus radiju.

Deo TV Pink već je nešto više od četiri godine, a baš niko ne zna šokantnu informaciju - da je, iako danas radi kao TV voditelj, pre sedam godina na audiciji za nova TV lica Pinka odbijen!

Te 2013. godine upisao sam novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde sam se preselio nedelju-dve pre početka predavanja. Baš u to vreme Pink je organizovao audiciju za nova TV lica i ja sam, naravno, otišao da probam. Kada sam tadašnjem kasting menadžeru rekao koliko ustvari imam godina i da sam se tek doselio u Beograd i da krećem na faks, rekao mi je u šali da on ne želi da ga moji roditelji krive što nisam završio fakultet, da sam veoma mlad i da će moje vreme tek doći i da je najbolje da ga poslušam, da se posvetim fakultetu koji sam tek upisao, a da će mi prilike kasnije svakako doći. Ozbiljno sam se smorio i razočarao tada, ali sada mi je drago što je sve ispalo tako i što se ispostavilo da je ispravno postupio i razmišljao, umesto mene nezrelog, o tome šta je najbolje za mene. S druge strane, to me je motivisalo i da se "zainatim" i eto, već na trećoj godini faksa ukazala se nova prilika, dobio sam posao i danas sam tu gde jesam. Ne kaže se džabe "sve u svoje vreme" - kaže Darko.

Na račun svog talenta i profesionalizma danas dobija pohvale, a bilo bi ih još više da javnost zna pod kakvim okolnostima je jednom "izgurao" više od pet sati živog programa.

- Sat-dva pred lajv emisiju saznao sam za smrtni slučaj u familiji. Nisam znao šta me je snašlo, bio sam jako loše, ali sam želeo da ostanem profesionalan i odradim zadatak, te sam skupio petlju, vodio emisiju kao da mi se ništa privatno ne dešava i niko nije ni primetio kroz šta tada prolazim.

Jedna od najurnebesnijih Darkovih anegdota dogodila se na jednom suđenju gde je bio pozvan kao svedok, a da ni sam nije znao zbog kog tačno slučaja. Zbog onog što se desilo, i dan danas ga prijatelji teraju da im iznova i iznova prepričava.

- Stigao mi je poziv za suđenje, gde se pozivam u svojstvu svedoka protiv okrivljenog nekog dečka kojeg ne poznajem. Mozgao sam nedeljama šta to može biti, a onda sam shvatio da mora da me zovu zbog situacije od pre 2-3 godine, kada sam video dečka koji na ulici tuče devojku, te sam prijavio policiji. Otišao sam na suđenje gde se pojavio i taj lik, krupniji i veći od mene za dve glave, pred kojim sam do detalja sudiji opisivao kako je tukao, maltretirao devojku na ulici. Sudija me je bledo gledala, zapisničarka takođe, dok je taj okrivljeni huktao, nervozno cupkao nogom i lomio prste. Tek će posle dvadestak minuta moje priče, slikovitog objašnjavanja, sudija da me prekine i kaže:"Ali, ovde se ne radi ni o kakvom nasilju, nismo vas zbog toga zvali. Zvali smo vas jer ste bili očevidac "čukanja", saobraćajne nezgode u toj i toj ulici, tad i tad". Kad nisam propao u zemlju, dečko završio na sudu jer je slomio nekom far na autu, a ja mu umalo napakovao da je tukao devojku - kroz smeh se priseća Tanasijević.

