NAPISAO JE SAMO DVE REČI: Mirko Šijan objavio Bojaninu sliku, kad ovo vidite, sve će vam biti jasno! (FOTO)

Mirko Šijan i Bojana Rodić su već izvesno vreme u vezi, a mnogi već vide svadbena zvona. Da li će do te svadbe doći ili neće, ostaje da pokaže vreme, a do tada njih dvoje uživaju u ljubavi. Iako su na početku veze bili i te kako aktivni na društvenim mrežama i objavljivali svašta, u poslednje vreme su se smirili. No, Mirko nije propustio a da pokaže koliko voli svoju devojku.

On je, naime, objavio njenu fotografiju na svom storiju, a pored toga napisao samo dve reći - "Najlepša žena". Nema sumnje da Bojani i te kako prija što ima ovakvog džentlmena pored sebe, a svima je stavio do znanja koliko je voli i koliko mu ona znači.

Autor: N.V.