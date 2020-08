Nije mu bilo lako!

Kako je portal Pink.rs već pisao pre nekoliko dana, Bora Santana je bio uhapšen na graničnom prelazu Batrovci, a kako smo saznali da su ga danas pustili iz zatvora, odmah smo ga pozvali da bi nam ispričao šta se tačno dogodilo.

Nakon razgovora sa advokatom, Bora nam se javio i ispričao celu priču, te priznao da sve ovo ima veze sa Macom Diskrecijom.

- Upravo sam završio sa advokatom, pustili su me. Uhapšen sam jer se nisam odazivao na pozive za suđenje iz 2018. godine, kada me je tužila neka žena, neki fanovi Mace Diskrecije, za neku pretnju, ali ona mene nije tužila, ja sa devojkom nisam imao nikakav konflikt, čak i ono kad je meni baba umrla izjavila mi je saučešće, ja sam joj na Zadrugoviziji čestitao rođendan, uopšte nemam konflikt sa njom, to su neke svađe tamo bile i njeni fanovi su me tužili za ugrožavanje njene bezbednosti, što je potpuna glupost. Ja se nisam odazivao pozivima jer sam bio u rijalitiju, a kažu da je otac dobio poziv jedan, ali on meni kaže da nije nikad ništa dobio, on je tad bio u inostranstvu, a komšije su izjavile da ja uopšte ne živim tu, što je laž, ja sam prijavljen na toj adresi. Zato su i izdali poternicu, ja sam prošao Batrovce normalno, pozdravili su me carinici koji su me prepoznali i onda su videli da sam na poternici, ali sve je bilo tu u najboljem redu, policija me je sprovela do Mitrovice. Bio sam u ćeliji sa robijašima, presekao sam se, kakve sam priče čuo, nisam se kupao tri dana, uplašio sam se, nisam znao zbog čega sam uhapšen, kao da sam kriminalac. Prepoznali su me zatvorenici, radnici, znaju da sam bio u Zadruzi, to je bila soba 2 sa 2, svakakve priče sam čuo, ali dali su mi čaršav, tanjir, te stvari se ne daju inače, hvala im na tome. Mikiša menadžer je poslao advokata, on je to preuzeo sve, mene sad čeka suđenje, treba valjda da zovu Macu da da izjavu, ali ona me devojka uopšte nije ni tužila, i tu ženu da zovu... Ma preživeo sam pakao - rekao nam je Bora, koji nam je na kraju priznao da jedva čeka da ode kući da se istušira i odmori.

Autor: Nemanja Vujčić