"ZLOĆE, NIJE LEPO SEJATI SEME ZLA" Seka Aleksić priznala da li zarađuje od Instagrama i poručila: Ne zavirujte mi u novčanik!

Pojedinci na društvenim mrežama u poslednje vreme kritikuju folk zvezdu Seku Aleksić zbog toga što, kako tvrde, reklamira previše proizvoda na Instagramu.

Kritike su došle i do same pevačice, koja je imala štošta da kaže na ovu temu.

- Živim svoju bajku koja se uz božju pomoć od maštanja pretvorila u stvarnost. Iskustvo koje sam kroz život sticala često volim da podelim u razgovorima sa svojim prijateljima ili sa pratiocima na društvenim mrežama kroz postove. Kada nešto dajem, bez obzira na to da li je to savet ili znak pažnje u vidu nekog poklona, onda to činim sa plemenitim namerama. Mogu da odgovaram samo za svoje namere, ne za ono kako će neko drugi da ih tumači. Svaki pozitivan komentar iskreno me obraduje, a one negativne već odavno skoro i da ne primećujem. Ponekad umem da odgovorim i na neki negativan komentar, ne zbog toga što me dotiče već da podsetim neke zloće da su moji profili na društvenim mrežama moja lična stvar i da nije lepo sejati seme zla. Zajedljivi i prosti komentari govore samo o onima koji iza njih stoje - kaže Seka, koja je odgovorila na pitanje da li zaista zarađuje od Instagrama.

Na moju adresu često stižu pokloni, nekada od osoba koje poznajem, a još češće od ljudi koje nisam lično upoznala. Kada dobijemo neki dar, mislim da je stvar osnovnog vaspitanja zahvaliti se. Onima koje poznajem mogu da se zahvalim direktno, a onima sa kojima nemam ličnu komunikaciju zahvalim na svom nalogu na Instagramu. Vaspitana sam tako da nemam potrebu da zavirujem u tuđe poklone, kao i u novčanik, tako da očekujem da niko ne zaviruje u moje. Pred kraj druge decenije 21. veka ne mogu da razumem polemike na takve teme.

