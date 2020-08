MILJANA POVELA ZOLU U KUPINOVO Pred svima iscepala Mikija, pa pred kamerama priznala: Ne pričam sa mamom, SVAŠTA MI PRIČA (FOTO)

Na slavlje povodom rođenja Mikija Đuričića nešto pre 18 časova pristigle su i njegove "rijaliti kolege" - Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola, koji su mu odmah po dolasku iscepali majicu, kako to običaj nalaže, a potom stali pred kamere "Premijera - Vikend specijala".

Miljana se najpre osvrnula na to što se Miki konačno ostvario u ulozi oca i obećala je da ga ubuduće neće živcirati, već pomoći da u rijalitiju izdrži do samog kraja i zaradi što veći novac za svoju mezimicu.

- Presrećna sam, volela bih da se Miki skrasi, što je nemoguće. Posavetovala sam da uđe u rijaliti i izdrži do kraja. Biću blagonaklona, kad vidim da ludi i besni povući ću se. Kad me neko iznervira spremna sam do kraja da idem, ali znam da on ulazi da zaradi za sebe i dete, gledaću da ga poštedim i da se zezam - rekla je Miljana, a Zola dodao:

- Dunji želim da je živa i zdrava 100 godina i da uživa u veselju. Želim joj sve najlepše kao i Mikiju. Bitno je da se deca rađaju i da su živa i zdrava. Mnogo mi je drago što smo ovde i što nas je Miki pozvao .

Miljana i dalje nije ni u kakvom odnosu sa majkom Marijom, koja je u šoku nakon što je saznala za njeno pomirenje sa Zolom.

- Ne pričamo. Ako ona misli večito ovako da se ponaša ne znam šta ću uraditi. Svašta mi priča, koliko plaćam odnose za Zolom... Zola je najsrećniji kad ja pričam sa majkom, nikada nije tražio da ne pričamo - rekla je Miljana u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Autor: D.T.