PREVARU BI MU OPROSTILA, ALI OVO NE Goca Tržan bez dlake na jeziku:"Tada bih ga ostavila BEZ RAZMIŠLJANJA"

Pop zvezda Goca Tržan već pet godina u braku je s 14 godina mlađim Rašom Novakovićem. Ljubavi im ne manjka, a kao jedan od glavnih faktora za uspeh njihovog braka navodi poštovanje.

- Nas dvoje smo običan par, za nas smo mi potpuno obični. Meni je najlepše na svetu, ali se poštujemo pre svega. Oboje smo emotivni, moj muž je dupli rak, on je moj muški odraz u ogledalu. Da sam muško bila bih on ili mnogo gora - kaže Goca, koja dodaje da je flert sa strane, iako su u braku, skroz okej.

- Ja sam inače koketa, moj muž isto voli da flertuje, to radi predamnom. Prava reč je koketiranje, ne flert, to je ljudski. Nismo mi ludaci, svingeri... Kada mora da se druži, voli da se udvara, to je normalna stvar, socijalna inteligencija. Neka idiotkinja mi je napisala nešto tipa: "On zaslužuje mladost i lepotu, ti si svoje proživela, pusti ga." Pa, nisam ja zatvor! Ostavila sam taj komentar, ona je sve rekla o sebi, ništa o meni. Ima mnogo glupih komentara, ja volim duhovite, čak i kada su maliciozni. Već sam oguglala, u ovoj zemlji je dozvoljeno da imaš starijeg muža, a meni je sve sasvim u redu

Raši bi, kako kaže, oprostila čak i prevaru - ne bi ga ostavila da zna da joj je bio neveran, ali bi se i te kako razvela zbog drugih stvari.

- Jedino što ne želim je da Raša kupi motor, izuzetno je rizičan, ljudi često ne znaju da voze, to je beskompromisno ne. Ostavila bih ga bez razmišljanja da se oda alkoholu i drogi, nemamo o čemu da razgovaramo.

