NASTAVLJA SE: On njoj, ona njemu, pa opet on! Đole Đogani odgovorio Anabeli na njeno otvoreno pismo! Smatra da je boli istina i da joj treba OVO

Čeka se njen odgovor!

Nakon što se Đole Đogani umešao ponovo u odnos između Gagija Đoganija i Anabele Atijas, te izneo svoje mišljenje šta i kako treba raditi, pevačica je odlučila da mu odgovori, o čemu više možete pročitati ispod.

Međutim, iako bi neko pomislio da će stati sa javnim prozivkama, Đole nije to želeo, već se sukob nastavio. Kako je u objasnio, optužbe koje je Anabela iznela nisu istinite.

- Ne bavim se time što Anabela govori o meni jer nisam u rijalitiju. Trudim se da vreme i energiju trošim na pozitivne stvari i uživanje s porodicom. Moj fokus ne može biti ništa ružno kad su supruga i deca pored mene. Kao porodica ne razmišljamo o negativnim ljudima, njihovim negativnim pričama jer nam je lepo i, bez obzira na koronavirus, uživamo u zajedničkim druženjima. Postoje ljudi koje izuzetno boli istina, a Anabela je jedna od njih. Jedina sreća je što sada nisam pored nje jer ona na istinu udara ili poliva vodom. Ulazak u polemiku s nekim ljudima je bespotreban jer posle takvih rasprava izlazite isprljani tuđom, iskrivljenom istinom. Ko se razume u psihologiju, zna za pojam "pseudologija fantastika". To vam je paranoično veličanje vlastitih zasluga, patološka želja za posedovanjem i situacija gde osoba koja izgovori sto neistina, na kraju sama sebe ubedi u to da je laž zapravo istina. No, ona od mene neće dobiti rijaliti i neka ga potraži na drugom mestu - ispričao je Đole. Da li to zaista i misli, ostaje da se vidi.

