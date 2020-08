MA NEĆE DA JE BOLI GLAVA! Nataša Bekvalac izdaje kuću u Čeneju, a sada se odlučila na OVAJ KORAK! Tako će joj biti mnogo lakše (FOTO)

Nema da razmišlja.

Pevačica Nataša Bekvalac uplovila je nedavno u novi biznis, kada je odlučila da velelepno imanje koje poseduju u Čeneju izdaje ljudima koji žele da se odmore. Nataša je čitavo popodne provela u sastancima sa novim agentom koji bi trebao da preuzme vođenje njenog novog biznisa.

- Iako je u prvom trenutku oko čitave priče izdavanja trebalo da se bavi jedna od sestara Bekvalac, Nataša je odlučila da pronađe čoveka koji će voditi računa o njenom domu koji se nalazi u blizini njenog rodnog grada. Shvatila je da ljudi u poslednje vreme mnogo više putuju po Srbiji, jer je većina granica zatvorena za naše državljane ili je ulazak u drugu zemlju moguć uz određene uslove, te je došla do ideje da kuću u kojoj može da stane skoro dvadeset ljudi počne da izdaje. Čitavo imanje prostire se na 3.500 m2, a sama kuća ima 400 m2. Tako je pevačica organizovala sastanak u centru Beograda sa jednim muškarcem sa kojim je do detalja prešla sve vezano za novi biznis. Zajedno sa njim našla se i Tanja, Natašina sestra. Pevačica je imala jasne zahteve od svog novog zaposlenog. Kako ona ne bi vodila računa o gostima koji dolaze u njen dom i tamo planiraju da provedu vreme, to će umesto nje raditi agent - otkriva izvor blizak Nataši i dodaje:

- Dugo se razmišljala da li je ispravno da se odseli iz kuće i preseli u devojački stan u Novom Sadu. Stan koji se nalazi u Beogradu gde je nekada živela, sada je dom njene sestre Kristine, dok je nekretninu koju poseduje u Novom Sadu izdavala godinama, te je odlučila da se sa ćerkicama vrati tamo. Ona veruje da će ovim biznisom dodatno pojačati prihode u svom budžetu, ali zato neće moći toliko često da uživa na bazenu i suncu kao što je to mogla do momenta kada nije nekretninu stavila u oglas.

Na pitanja novinara kako se razvija njen novi biznis, ona nije bila raspoložena da komentariše i daje izjave na ovu temu. Inače, kako piše na oficijelnom sajtu, kuća se može izdavati za razne proslave i veselja, poput rođendana, svadbi, devojačkih večeri...

Krajem septembra Novosadska Barbika proslaviće 40. rođendan, a kako trenutno stoje planovi, organizovaće žurku na kojoj će okupiti sve njoj drage osobe. Uveliko razmišlja o tome kako će sve izgledati, a u tome joj pored sestara pomažu i prijatelji.

