OSVOJIO JE SRCA PUBLIKE U SERIJI "DRŽAVNI SLUŽBENIK", A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Odluka glumca Milana Marića raznežila je Srbiju, sigurno će i vas (VIDEO)

Spremaju se maskice za đake prvake😍❤️ Do neba hvala dizajneru Igoru Todoroviću @ateljeigortodorovic na želji i spremnosti da napravimo i poklonimo po 1000 maski za dve osnovne škole, a jedno veliko ❤️ za sve ljude koji su u ovome učestvovali. Živeli!❤️😊