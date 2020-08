MESECIMA JE ODBIJAO DA JE DOVEDE U CRNU GORU Mensur pogazio svoju reč i poveo Minu sa sobom, evo šta ih je dočekalo (FOTO)

Ovakve rekacije okoline, čini se, ni sami nisu očekivali.

Svi oni koji su deset meseci pomno pratili dešavanja u rijalitiju "Zadruga" dobro se sećaju perioda tokom kojeg je Mensur Ajdarpašić na sve načine pokušao da se distancira i ogradi od svoje tadašnje devojke Mine Vrbaški. Prelomni trenutak bio je poziv sa svojim bratom Ardijanom, koji mu je jasno stavio do znanja da niko iz porodice ne podržava njegovu vezu s Minom, zbog njene burne prošlosti.

Mensur je i sam priznao da će se teško nositi s pritiskom javnosti zbog toga što mu se devojka bavila prostitucijom, te da se plaši do kakvih bi to njegovih reakcija, a potom i posledica moglo da dovede. Zbog toga je svima jasno stavio do znanja da ne razmišlja o tome da Minu dovede u rodnu Crnu Goru, niti da je upoznaje sa najmilijima, ali se posle "Zadruge" sve promenilo... Na bolje.

Iako su imali trzavice i nakon završetka rijalitija, Mina i Mensur su svojoj ljubavi dali još jednu šansu, te sada, po svemu sudeći, cvetaju ruže. Prvo je u Crnu Goru otišao Mensur, što je Mini teško palo, a posle nekoliko dana i ona sama spakovala je kofere i pošla u zagrljaj svom dragom. Sudeći po njihovim objavama na Instagramu, sve je u najboljem redu - vreme non-stop provode zajedno, obilaze restorane, klubove i najlepše crnogorske plaže, a osmeh ne skidaju s lica.

Autor: D.T.