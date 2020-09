NE BISTE JE PREPOZNALI! Indira Radić se prisetila svog polaska u prvi razred, pa podelila sliku sa majkom koja je RAZNEŽILA SVE (FOTO)

View this post on Instagram

Hello Septembar.. 🍁 Ova slika moje majke i mene, svakog septembra me podseca na dan.... kada sam posla u prvi razred..😃🍁👍😍 #secanja #emotions #septembar #mojedetinjstvoujednojslici #mama #mojamajka #family #happy #love #forever #detinjstvo #prvirazred #indiraradic #IR