TANJA KREĆE U BORBU ZA SINOVE Angažovala advokate, sprema se za Australiju, a zbog OVIH STVARI koje je radila Dušan joj se SUROVO SVETI

Tanja Savić i dalje prolazi kroz višemesečnu porodičnu dramu, otkako joj je suprug Dušan Jovančević u aprilu ove godine odveo u Australijum bez njenog znanja i pristanka. Tanja je dugo ćutala o problemima u porodici, a potom je rešila da sve progovori i iznese sve u javnost, a sada i da radikalizuje borbu za svoje sinove.

Kako se priča, Tanja je već angažovala advokate koji će pokrenuti brakorazvodnu parnicu, ali će se sada prevashodno potruditi da joj pomognu da vrati decu.

- Dušan je Tanji odneo i svu ušteđevinu kada je sa sinovima Maksimom i Đorđem otišao u Australiju. Očekivao je da ona poklekne i da će će ćutati o svemu kao i mnogo puta ranije. Ipak, ona je rešila da se bori. Rekla mi je da je našla advokatski tim za koji se nada da će joj pomoći oko dece, ali i razvoda, već je pričala o prvim koracima i o opcijama koje joj predstoje. Ukoliko je potrebno da ode u Australiju, i na to je spremna, samo da istera pravdu - otkriva izvor.

- Tanja za sada sve drži u tajnosti jer njen suprug Dušan prati srpske medije i predviđa sve njene dalje korake. Besan je što je iznela istinu u javnost, sada je još rigorozniji po pitanju njenog kontakta sa sinoima. Najviše ga je iznerviralo kada je Tanja javno otkrila da je on u Australiji prijavio kako se ona odrekla dece da bi dobijao socijalnu pomoć od 3.000 dolara mesečno. Advokati su uvereni da će Tanja brzo i lako dokazati da to nije tačno, te da je on bez njene dozvole odveo decu. Međutim, dok se proces, koji može dugo da traje, ne završi, mališani će sigurno biti kod njega - dodao je izvor.

