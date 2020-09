"SANJALA SAM DA IMAM GREJANJE I NE BUDEM GLADNA..." Vesna Đogani otvorila dušu o teškom detinjstvu, pa pomenula i Anabelu

Pevačica Vesna Đogani pre nekoliko meseci otvorila je dušu domaćoj javnosti i otkrila istinu o svom odrastanju i životu u nemaštini, što je podiglo veliku prašinu u medijima.

Svojim pratiocima na društvenim mrežama Vesna je ispričala deo svog teškog detinjstva, zbog čega se ne kaje.

- Nisam sve ogolila, ali jedan deo jesam. Ništa nema toliko sramno i intimno u tome što sam ispričala. Za mene je intimnije ako bi mi se video neki deo tela koji ne treba. Što se tiče objave moje kuće iz detinjstva, bio je pravi momenat da to pokažem. Bilo mi je dosta nagađanja i prozivanja u novinama. Bez ikakvog stida i blama da pokažem gde sam i šta sam. To je bila velika poruka ljudima da uopšte nije sramota nemati, sramota je ako lažete, kradete i varate. Publika je to prepoznala i prihvatila, ne kajem se ni zbog jednog momenta. Bilo mi je emotivno u tom trenutku i imala sam knedlu u grlu - kaže Vesna i priznaje da je kao mala najviše maštala o onim najosnovnijim, egzistencijalnim stvarima, za razliku od druge dece.

- Želela sam kao mala da imam grejanje, hranu, da ne budem gladna i da moja deca ne budu gladna. Sve ostalo ćemo kupiti i pozajmiti, život je takav da ne znate gde će vas odvesti.

Odnosi u familiji

Vesna priznaje da je sa Slađom Đogani, bivšom ženom svog sadašnjeg muža Đoleta, u odličnim odnosima.

- Pre neki dan smo Đole i ja bili kod Slađe na bazenu. Narod ne veruje da smo mi u dobrim odnosima, ali to je bila idealna prilika da pokažemo da smo super. Cela familija se okupi i zajedno idemo na zimovanje i letovanje. To je njegova bivša supruga, Đole sa njom ima porodicu i naravno da treba svi međusobno da se družimo - kaže Vesna, koja s "drugom stranom" ne komunicira.

- Nisam se čula sa Anabelom i Lunom. Čula sam se samo sa Gagijem i ne bih ništa o njima komentarisala.

Autor: D.T.