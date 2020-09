View this post on Instagram

⭐⭐⭐ U septembru 1971, početkom moje četvrte i poslednje godine srednje škole, kao kolporter „Narodnih novina" imao sam veoma zanimljiv susret sa velikim i čuvenim Ljubišom Samardžićem, koji je kao filmska zvezda u zenitu bio gost Filmskih susreta. Na desetak minuta pred početak projekcije, dok je publika hrlila u tvrđavu, stajao sam tik uz kameni zid ulazne porte sa tek odštampanim „Narodnim novinama" i „Listom mladih" i vikao: „Novine! Novine! Kupite friške novine!". U jednom trenutku se u punom sjaju, u belom odelu sa leptir mašnom pojavio Smoki, sa rukom prebačenom preko ramena njegove supruge Mire i prošao tik pored mene. U prvi mah sam se zabezeknuo, a onda smogao snagu da kažem: „Ljubiša, kupite novine. Videćete, ima dobrih tema, imamo i tekst o vama…". Smoki je prošao pored mene kao pored turskog groblja. Ostao sam da blenem u njegova leđa i u narod koji se tiskao da ga bolje vidi ili dodirne. Ali, život je čudo. Samo pet godina kasnije, kao mladi glumac u jugoslovenskom blokbasteru „Partizanska eskadrila" Šibe Krvavaca, ni manje ni više, glumio sam njim. Dobio sam jednu od glavnih uloga pilota Dalibora i bio njegov direktni partner. U pauzi snimanja, dok smo pili kafu i čavrljali, pokušao sam da ga podsetim na susret ispred niške tvrđave. Normalno, za razliku od mene, ničeg se nije sećao. „Ništa ti se to ja, moj Rašo, ne sećam", rekao mi je. I ja sam mu verovaо…