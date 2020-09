"BILA JE LJUBAV" Miki Đuričić otvoreno pričao o Suzani Perović! U 10 rijalitija nije imao vezu, a onda njoj nije mogao da odoli! (VIDEO)

Setio se stare ljubavi.

U emisiji "Magazin IN" kod voditeljke Sanje Marinković gostovali su novi zadrugari, a među njima je bio i Miki Đuričić. On se tokom emisije setio i Suzane Perović, pa je istakao da je to bila prava ljubav.

Ko kaže da sam ja u svakom rijalitiju imao ljubav? Sa Suzanom jeste bila ljubav i to je bilo i prošlo. Zatvoren prostor, našli smo se, sticaj slučajnih okolnosti i bili smo u tim nekim odnosima. Ta osoba je isto na to pristala - rekao je Miki.

Deset meseci... Živ si čovek. Dobio bi izliv sp*rme na mozak. Deset meseci si bez s*ksa, bez dodira, bez žene... Sve to stoji. Meni je ovo sada 12. rijaliti. To mi se nije desilo u 10 rijalitija, desilo mi se u 11. rijalitiju i kajem se zbog toga što mi se desilo. Ne zbog mene, nego zbog tih žena - dodao je Miki u nastavku.

