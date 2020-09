Šaban Šaulić bi danas napunio 69 godina! Reči njegove ćerke Ilde KIDAJU DUŠU! (FOTO)

View this post on Instagram

Danas je tvoj rodjendan... Danas bi se pevale najlepše pesme... Tebe više nema, ali zato ostaju uspomene na srećne trenutke koje smo zajedno proveli, a jedan od najsercnijih u mom životu je bio kada si mi se pridružio na sceni da zajedno otpevamo ovu pesmu povodom deset godina moje karijere, koju danas mogu da podelim sa svima.Hvala ti što si postojao i bio moj tata.Voli te Ilda❤️ https://youtu.be/66jNQyIpHrU