"Ako ne pucaš prvi, GUBIŠ" Tanja Savić prolazi kroz agoniju zbog sinova, a sada je sve rasplakala ovom emotivnom porukom! (FOTO)

Niko i nista vam ne moze zabraniti da se smejete.Zivot je jedna velika borba i kao rat u kome ako prvi ne pucas, gubis. Tako da sam mnogo toga naucila iz svega ovog. Mozda je ovo i trebalo da se desi. Sve ima svoje zasto. Bog nam nekada priredi neke stvari u kojima mislimo da ne mozemo da se izvucemo, ali nam za sve to On ipak daje snagu. Onda u stvari i shvatimo koliko smo jaki. Koliko u nama zapravo ima borbe. A onda krenu da se desavaju cudesne stvari. Jedna vrata se zatvore, pa se druga otvaraju. Put ka slobodi je tezak put, ne dozvolite da vas iko koci u svojoj sposobnosti da zivite zivot, da radite ono sto volite, da volite vase bliznje. Pokidajte sve lance koji vas stezu godinama i otrgnite se iz tog zla! Ps.Mnogo mi je vasih poruka stiglo i vidim da puno ljudi ima koji su u istoj situciji kao ja ili prolaze kroz slicno ali eto, njihov glas se nije cuo jer nemaju mogucnost da se obrate javnosti. Tako da dragi moji, svi vi koji prezivljavate sve ovo ili pokusavate da pobegnete iz toksicnog odnosa molim vas da pisete ovde u komentare a ne meni u dm. Neka vase poruke stignu i do drzavnih institucija ( a nadam se da hoce) ako se na vreme osvestimo. Hajde da sprecimo nasilje, i kontrolu nad necijim zivotom. Jedan zivot imate i itekako ste zasluzili da budete srecni! 💫🙌🙏👩‍👦‍👦 #tanjasavic #izaberidazivis #borba #ljubav #sreca #radost #mysons #mylife #mychose