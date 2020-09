ZERINA NAJAVILA ALENOVO RASKRINKAVANJE?! Oglasila se nakon što je u Zadruzi progovorio o njihovoj AFERI: Sve što su pričali ima snimljeno na diktafonu?!

Jedna od tema na sinoć održanom "Pretresu nedelje" u "Zadruzi" bio je i odnos aktuelnog zadrugara Alena Hadrovića i nekadašnje učenice, pevačice Zerine Hećo.

Alen je tom prilikom uveo ostale cimere iz Bele kuće u priču, ispričao kako se upoznao sa Zerinom i otkud on u središtu njenog skandala s Dadom Glišićem. Takođe, istakao je da sa Zerinom, navodno, nije imao ništa.

- To nije bila ljubav... I ništa... Pozvala me da dođem u Sarajevo. Rekao sam da ne mogu, da ću ići u Trebinje. Onda je tražila na granicu da se upoznamo, ja sam to odbio. Onda smo se upoznali u Beogradu. Međutim ona je ostala tu i ja sam to ispoštovao do kraja. Ne vidi se na snimku da se ljubimo. Zerina je pisala da nismo imali ništa, kao što sam ja tvrdio, a onda kad je čula da ulazim u rijaliti, pokušava da kaže da smo bili zajedno. Sa 15 lažnih profila mi je pisala. To su stvarno ružne stvari. Prepiske njene koje imam i video-zapise, nikada neću objaviti. Sve živo je objavila - ispričao je, između ostalog, Alen.

Sve ovo pomno je ispratila i sama Zerina, koja se danas oglasila na svom nalogu na Instagramu.

Čujem šta se priča, pa reko' da kažem... Znate li vi da ja spavam sa diktafonom?! Šta te život nauči... Odoh pisati, šaljem vam ljubav i, kako je krenulo, knjiga će biti u tri dela - najavila je Zerina, a kakve će detalje otkriti o sebi i Alenu, ostaje da se vidi.

Autor: D.T.