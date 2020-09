Iznela svoju stranu

Srpska javnost osudila je Jadranku Barjaktarović zbog toga što je tokom nastupa u Crnoj Gori otpevala stihove “Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije”, pogotovo zato što je upravo u ovoj zemlji stekla najveću popularnost.

Jedna od onih koja je nekada bila bliska sa Jadrankom je i Jovana Pajić, koja je dala svoj komentar i viđenje cele situacije.

- Iskreno, ne znam šta da kažem. Mogu da razumem sve, uvek sam široka što se tiče komentarisanja takvih stvari, pogotovo što znam kako to može da izgleda na terenu, znam kakva situacija može da se desi kada su različiti ljudi na istom mestu u istom trenutku, pa tu sad svako ima neke želje i prohteve, a to obično ne budu ljudi koji se mogu odbiti. U tom nekom smislu, baš treba biti obazriv. Kafana i klub su rizična mesta. Noć svašta nosi i alkohol i razna stanja i onda treba biti mudar kada je izbegavanje raznih želja u pitanju - kaže Jovana i dodaje:

- Ne bila joj u koži. Pretpostavljam da joj je sad teško. Lako je sad svima nama da pričamo ‘ja bih to ovako ili onako’, ali streba uzeti u obzir i njenu izjavu da ju je ponela atmosfera, da ona to ništa nije smišljeno rekla niti imala neki drugi motiv. Plus-minus, lako je sad suditi. Niti mogu da joj sudim, niti mogu da pozdravim. Prosto, nadam se da će to proći, da to neće ostaviti neke veće posledice po nju i njenu karijeru i da sve postoji šansa i neki drugi put da se pokaže u nekom drugačijem svetlu i da sve to prođe. Svakog čuda tri dana dosta, pa će verovatno tako biti i ovaj put.

Pevačica je videla i komentare ostalih kolega, ali nije želela da im se pridruži, jer nema sve činjenice i ne zna šta je uticalo na Jadranku da otpeva te stihove u izmenjenom obliku.

- Nisam isključiva. Videla sam da su se neki oglašavali malo isključiviji, ali opet kažem i podvlačim da je lako sad pričati. Dok se ne nađeš u nekoj takvoj situaciji, ne možeš nikada da znaš kako bi ti izašao na kraj s tim. Ja znam kako to izgleda, nisam nikada imala neprijatnosti, ali zna se šta je kafana i kako to zna da izgleda, pogotovo kad se tako nađu razni ljudi na jednom mestu. Ovo je moja pretpostavka kako je ta situacija izgledala, a ko zna šta se tu zaista dogodilo i da li je i šta i kako bilo u tom trenutku. Linč je uvek najjednostavniji i najlakši - kaže Pajićeva.

Inače, Jovana i Jadranka su pre mnogo godina bile bliske, kada su se obe pojavile na javnoj sceni, ali više se ne druže.

- Nisam se čula s njom. Viđamo se i srećemo po nekim snimanjima i kontaktiramo više putem društvenih mreža, ali se privatno ne družimo. Ona je bila deo mog života u tim nekim godinama i to je jedna lepa uspomena za mene - zaključila je pevačica.

