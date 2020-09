ESTRADA JE U PROBLEMU, JEZIVO JE, PRIHODI SU NULA: Ceca Ražnatović prvi put ispričala šta je korona uradila u njenom poslu! (FOTO)

Nije lako izboriti se.

Svetlana Ceca Ražnatović otvorila je dušu ispred beogradskog aerodroma, gde je pričala kako o nastupu u Lucernu, tako i o problemu s kojim se suočava estrada.

Naime, kao što je poznato, pandemija koronavirusa uticala je na to da se brojni nastupi pevačica i pevača ne održavaju ili otkazuju.

- U Lucernu je mnogo opuštenije. Moranje je da nose maske u zavtorenim prostorima, na ulicama ne, potpuno slobodno šetaju. Cirih je nešto drugačije, oni su rigorozniji, verovatno što su imali porast zaraženih. U svakom slučaju, meni je bilo dovoljno da samo izađem na binu i da osetim tu energiju napokon. Stvarno nam to fali. Estrada je stvarno u problemu. Ne pričamo sada o meni, Lukasu, Breni... A što i da ne pričamo o nama? Nama su troškovi jezivi, prihodi su nula, a zamislite tek ove ljude koji za mnogo, mnogo manje para rade. Mislim da to nije fer. To nešto što mediji malo provuku, estrada kuka. Pa kuka, naravno, zato što i mi imamo porodice i mi smo živa bića koja treba da opstanu - ispričala je pevačica u jednoj televizijskoj emisiji.

Autor: N.V.