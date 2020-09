Neobična priča koja intrigira javnost!

Poznata pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš važe za jedan od najskladnijih bračnih parova na estradi, a njihova dugogodišnja ljubav prkosi vremenu. Njih dvoje mnogima mogu da posluže kao primer, a pevačica se jednom prilikom prisetila dana kada je njena romansa sa Kemišem počinjala, pa otkrila zanimljive detalje. Njen suprug je, kako pevačica sama kaže, još tada bio zavodnik i zvezda.

- Miroljub je kao dvostruki prvak Evrope u harmonici i drugi na svetu delovao prepotentno, a realno, bio je šmekerica iz Nemačke, zgodan, možda u to vreme pomalo i mršav za moj ukus. O njemu se pričalo u svim krugovima. Dok je oko sebe imao silne mlade devojke, meni bi, kad se sretnemo, ljubio ruke kao nekakvoj tetki jer sam tada bila u srednjim tridesetim, gospođa sa troje dece. Ali njegovo ponašanje je razumljivo. Dugo je sve podređivao harmonici, a kad je shvatio da pored muzike postoje i žene, morao je propušteno da nadoknadi. Ipak, značajan susret za nas desio se u Parizu, u aprilu 1980. U Grad svetlosti stigla sam sa najstarijom ćerkom Marijom, a pošto smo Miroljub i ja bili smešteni u dva različita hotela u istoj ulici, zajedno su nam organizovali prevoz do mesta na kojem je održan koncert. Kada se program završio, pošto smo ga čekale u kolima četrdeset minuta, teatralno sam kročila u salu i zatekla ga u društvu desetak lepotica. Pogledala sam ih značajno i rekla: "Šta vi radite s mojim mužem? A ti, harmoniku u ruke i polazi!" U autu sam mu rekla: "Izvini, kolega, morala sam to da uradim jer nije u redu ni da čekamo." Da bi se iskupio, Miroljub je odlučio da nas sutradan isprati do aerodroma jer je trebalo da se vratimo u Beograd pre njega. Međutim, let je otkazan i morale smo da ostanemo u Parizu. Vodio nas je na Ajfelovu kulu, na večeru, pa u noćni klub. Sad često u šali kaže kako sam mu se tada nabacivala, a zaboravlja da su u francuskim restoranima uski stolovi - kroz osmeh opisuje pevačica, ne skrivajući kako je već tada naslućivala da je romansa na pomolu.

- Ipak sam se plašila da nam obična avantura ne pokvari poslovni odnos, jer je trebalo mesec dana kasnije da svira na mom koncertu, ali desilo se suprotno. Bila sam razvedena baš kao i on - priča pevačica i nastavlja sećajući se dana kada je po dogovoru, dve nedelje nakon povratka iz Pariza, otišla na aerodrom da sačeka Miroljuba. Iznenađenju nije bilo kraja kada je shvatila da ne čeka samo ona poznatog harmonikaša. Pored nje su stajali navodna Miroljubova verenica i njen otac, koji su došli da ga vode kući.

- Kada je izašao iz aviona, prošao je pored njih, zaputio se ka meni i poljubio me, ne obazirući se na začuđene poglede. Navodna verenica, kako mi je rekao, nikada nije bila zaprošena, nego je to samo priželjkivala. Pošto je ona bila iz Beča, kao džentlmen smestio ju je sa ocem u svoj stan kako bi razrešili neprijatnu situaciju, a ja sam kod kuće imala troje dece i majku, pa nismo znali gde da provedemo veče. Mamu sam prethodno slagala da idem na koncert, predočivši joj da postoji mogućnost da prespavam u Vršcu. Zbog prethodnih pogrešnih izbora, bilo me je sramota da joj kažem da idem na sastanak. U hotel nismo mogli jer smo oboje poznati, jednako kao ni u restoran. Vozili smo se po Beogradu i okolini, kad nas je u Grockoj zaustavio policajac i zamolio da ga povezemo do zubara, jer trpi bolove. Toliko smo se spetljali objašnjavajući da idemo iz nekog studija, a potom, kad smo ga ostavili, Miroljub je predložio da ipak odemo do jednog hotela, gde će naš boravak uz pomoć jednog njegovog prijatelja biti diskretan. Iako je obećao da će se skloniti sa ulaza dok ja ne prođem, virio je iza recepcionarskog stola, ali nikada nije otkrio tajnu. Tako je počela naša ljubav - ispričala je pevačica jednom prilikom.

Sve ostalo je istorija, a 1985. godine Zorica se udala za Kemiša, sa kojim je i danas u braku, a njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova na estradi. Njih dvoje imaju ćerku Zlatu Aranđelović, koja je modna blogerka i koja je stilistkinja svoje poznate majke.

Autor: M.K.