UDARIO GA JE I NANEO MU TEŠKE TELESNE POVREDE: Čoveku koji je napao Petra Strugara određen pritvor!

Radniku na salašu čiji je zakupac Petar Strugar I.G. danas je po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova.

I.G. koji je sinoć udario Petra Strugara, zadržavanje je određeno pošto su povrede koje je naneo glumcu označene kao teške telesne povrede, saopšteno je iz Trećeg osnovnog tužilaštva.Petar Strugar ima povrede nosa i jagodične kosti, ali prema navodima, zasad nije potrebna operacija.

I.G. je jutros u izjavi za "Blic" potvrdio da je sinoć dao izjavu u policiji, kao i da danas ponovo odlazi u stanicu jer je stigao izveštaj o Strugarovim povredama. Tada mu je, kako piše gorepomenuti medij, određeno zadržavanje.

Evo šta je sinoć Petar rekao nakon incidenta.

- Krenuo sam kući iz konjičkog kluba koji držim. Zaustavio me je radnik salaša i kada sam se zaustavio, misleći da će nešto da mi kaže, čovek u vidno alkoholisanom stanju me je udario. Prijavio sam slučaj policiji i to je dalje u njihovoj nadležnosti - rekao je glumac.

Autor: N.V.