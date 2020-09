FATALNA CRNKA! Indi se rešila viška kilograma, pa sad ZAVODI po mrežama! Fanovi oduševljeni pevačicinim novim izgledom! (FOTO)

View this post on Instagram

Bajke se ne pišu samo,one se i žive... ❤️🏰🎠. Osecam nesto cudno u vazduhu ceo svet na jednom jastuku na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava ... 03.08. 🌕 Dodirni me sasvim slucajno poljubi me filmski nestvarno i najlepse kad je ‘’ostani za kraj’’