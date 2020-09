Milan poznaje i Vasilija, ali ističe da mu je drago što mu je samo poznanik.

Tokom današnjeg dana na velelepnom imanju došlo je do drame između sad već bivših prijatelja Anje Todorović, Jovana Cvijetića Cveleta i Vasilija Ilića.

Naime, kako je poznato, Vasilije je nominovan od strane publike, te je u izolaciji sa Mikijem Đuričićem i Mladenom Rajković ispričao tvrdnje o životu Anje i Cveleta. Od toga da se Anja bavila najstarijim zanatom, preko toga da je imala aferu sa Filipom Mijatovim, kao i da je Cvele biseksualne orijentacija, ali i da je spavao sa starijom gospođom za novac, koja mu je kupila i automobil.

Za portal Pink.rs oglasio se Anjin i Jovanom najbolji prijatelj Milan Lilić Limunana, koji je bio vidno razočaran u Ilića. Kako govori Milan, Vasilija je upoznao preko Anje i Cveleta, ali je na njega gledao samo kao na poznanika.

- Sve što je Vasilije ispričao, rekao je da bi sebi produžio boravak u Zadruzi, ali je sve to laž. Ja sam se čuo sa Anjinim i Cveletovim roditeljima, ljudi su u šoku i razočarani, jer su na Vaska gledali kao na svoje dete. Anjin otac je baš ljut, ne bih sada da govorim šta je sve rekao. Što se tiče priče sa Anjom i Filipom, to je čista laž, ja ću to i dokazati uskoro, a ovo što je sve izjavio za Cveleta, nema veze sa vezom. Dečko se izlupetao i kontradiktoran je, a ja znam da su ga roditelji mnogo zgotivili. Ne znam šta mu je to trebalo, jer je izgubio prijatelje, on je preko Anje i došao u rijaliti, a sad im je zabio nož u leša – izjavio je Milan.

Milan takođe otkriva da je bio u kontaktu sa roditeljima ljubavnog para, te ističe da oni ne žele biti eksponirani u medijima, ali da su izuzetno razočarani u Vasilija i da podržavaju Anju i Jovana i da im veruju.

Autor: O. Bogdanović