"MOŽDA IZAĐE SA NOVIM MUŽEM" Kija Kockar otkrila kako gleda na učešće njene majke u Zadruzi, pa priznala: Jedva čekam sa nekim da se posvađa! (FOTO)

Neke će i pravno goniti?

U današnjem izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal" pevačica Kristina Kija Kockar uključila se uživo u program sa Nemanjom Vujičićem, a glavna tema njihovog razgovora bilo je učešće njene majke Nadice Zeljković u četvrtoj sezoni "Zadruge".

- Podrška za moju majku, super se snašla, jako mi je bilo teško prvu noć kad sam je gledala. Bila mi je kao neka mrvica, tako mi je izgledala, tužna mi je bila ta prva noć, teško, a onda sam videla da se snašla, da ima gde da spava, da su svi okej prema njoj, da se ona smeje, tačno je znam kako se ponaša i kako razmišlja, pričale smo o mnogim situacijama koje mogu da je zadese. Neka sama odredi sa kim će da se druži, ja nemam tamo "smrtne" neprijatelje, a za sve ostale stvari govore o njima, rekla sam joj da se ne svađa u moje ime. Ona je prošla pakao kad sam ja bila unutra i posle kad sam izašla, ali ja sam mogla tada da kontrolišem sve, a ona je već prošla sve te stvari, ljudi samo ponavljaju gluposti. Nek se opusti, ja jedva čekam da se posvađa (smeh). Nikad u životu mi nije udarila šamar, nikad me nije tukla, uvek je razgovorom pokušavala da mi objasni gde sam pogrešila. Ali nikada nešto da bude histerično, nikad nije bila takva, ume da bude opasna, ali ja je nikad nisam videla, zato želim da izvuku najgore iz nje, da vidimo to. Može ona da lupi nešto, lupila je, ali ništa ne može da uradi da obruka našu porodicu. Jedino što može jeste da padne pod čari Kobre, vidim da je muva, možda izađe sa novim mužem. Kad god me je slikao, on se uvek slikao sa mnom, mislim da je jedini koji ima svaku sliku sa mnom, sa svakog događaja. Kulturan je paparaco, ali se ponaša opušteno prema mojoj majci. Nema teorije da se ona zaljubi, videla sam da mu je jednom rekla da ne može tako da priča sa njom. A i on voli mlađe, neće on Nadicu (smeh) - rekla je Kija i dodala:

- Izlupetala je neke stvari (smeh). Ona je otvorena osoba, uključene su emocije, imam nekad ja na nju to kada ne želim da pričam o nekim detaljima. Nisam joj davala nikakve savete, ona tamo treba da se bori sama, nadam se da će oslabiti tamo (smeh). Bitno mi je samo njeno zdravlje. Svi su stvarno puni podrške, baka je na sigurnom, čuvamo je, to je mojoj mami najvažnije. Moja sestra iz Holandije non-stop gleda, drugarice, ja najmanje gledam, malo mi je stresno.

Kija se osvrnula i na to kako reaguje kada neko napada njenu majku preko nje.

- Što se tiče moje majke, ona jeste inteligentna, harizmatična, čekamo, tek je prva nedelja, svako ko je napada preko mene govori samo o sebi, a ovako neka se bori, od mene ima potpunu zaštitu za sve. A svi ljudi koji koriste mene i neke ljude koji nisu među živima biće pravno gonjeni, tu mislim na Mikija, preko nekih stvari neću preći. Mislim da je sramota velika da on pominje to.

O MATORI I MONIKI - Sanja najbolje zna, ja nisam videla, ali znam koliko je Jovana bila zaljubljena u Sanju. Mnogi su me pitali za njih, one su se zaista volele, ja sam milion puta bila sa njima, normalan život su vodile, ali dobro, početak je uvek malo jači.

Autor: N.V.