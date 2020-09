O ovome bruji Srbija!

Ekipa emisije "Premijera - Vikend specijal" posetila je ove nedelje Čačak, rodno mesto aktuelnog zadrugara i pevača Mišela Gvozdenovića. Novinarka Jelena Bašić razgovarala je sa Mišelovom majkom Hanom i bratom Sašom u njihovoj porodičnoj kući, a osim što su joj otkrili detalje o njegovim pevačkim počecima, nisu mogli a da se ne osvrnu na ono što se dešavalo sa Miljanom Kulić.

- Ne spavam jer ga gledam, želim da budem upućena u sve, majka sam mu. Imam tri sina, on je srednji, živeo je do svoje 20. godine u Holandiji, završio fakultet, bankarstvo, ali kao mali je pokazao interesovanje za muziku. Verovali ili ne, on je bio mali, igrao se kod Šabanove majke u dvorištu, kod tetka Ilde i bilo je još tu naš par i on je jako voleo nju, oni su zajedno igrali i pevali i ona je u momentu rekla da se rodio mali Šaban. Mog oca majka, Hana, Šabanova majka Ilda i majka Hasana Dudića su tri rođene sestre. Šaban je prepoznao to, video je to, bilo je nekih priča koje nisu ostvarene, ali on nosi gene, hteo to neko da prizna ili ne - ispričala je Mišelova majka.

Kako je već poznato, a i sami Mišel i Miljana su u Zadruzi na račun jedno drugog izneli svašta, zna se da se njih dvoje poznaju već dugi niz godina, te da je pevač zbog nje imao velike probleme. Hana, Mišelova majka, otkrila je i šta se sve dešavalo.

- Ona je preskakala tako tu, na ćošku, da piše svoje brojeve telefona, da baca u fontanu svašta. To traje, to nije bilo samo pre 10 godinama, to je trajalo, ta tortura u kojoj smo dosta toga pretrpeli, ne samo on, nego cela porodica jer nije u redu da te neko maltretira u sopstvenoj kući, to nije šala. To što se neko smeje, Mišela zvala Miljana na telefon, ne, to je bilo zvanje 500 puta na dan. Ja sam pokušala sa njom da pričam, sa Marijom da razgovaram, ali to nije moglo. Miljana, Marija i Siniša su dolazili ovde, pretili su nam, dolazila je policija, hapsila, deportovala iz Čačka. Ja samo ne znam ko ju je finansirao jer mi nije jasno da neko ko nije imao posao ni ništa, ona je bila konobarica ovde, ja to nisam videla, tako sam čula, a koliko može ona da zaradi, ceo dan se taksijem vozala, zvanje, sve. Svašta je pričala, pogrdne reči, izađe u toku vožnje do pola iz taksija, pogrdne reči nam upućuje, ko god da je tu u dvorištu, ona psuje. Farbala je vrata, kuče naše, neku kremu je donosila, ja nisam bila kući tad, bili smo u putu za Beograd, komšinica je zvala da nam javi da su polupani prozori, policija je dolazila. Kulići nisu svesni da ja to sve imam, da postoje video kamere, svi snimci. Moj komentar na to što nas je optužila za nasilje jeste da će se ona sama tući, jer je ona mene šamarala. Kulići neka znaju, kad nisu bili tada tuženi, sada sve može da se naplati - ispričala je Hana, a Saša, Mišelov brat, se nadovezao:

- Mene je to izludelo jer nisam mogao da spavam od tih nekih njenih akcija, za par nedelja, a mogu da zamislim kako je njemu bilo.

Autor: N.V.