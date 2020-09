POLA DECENIJE ZAJEDNO Goca Tržan otkrila kakav je Rašin i njen brak, pa priznala DA LI MU PROVERAVA TELEFON! (FOTO)

Njen odgovor će se mnogima svideti!

Gordana Goca Tržan i Raša Novaković venčali su se 20. septembra 2015. godine, a pevačica otkriva da joj je sve lepše i lakše kad su zajedno. Pet godina braka slaviće skromno, a kako kaže, u odnosu koji su izgradili ona nije nesigurna.

- Planiramo da proslavimo mirno i skromno i intimno. Nisam znala u šta se upuštam, ali svakako bih mnogo propustila da se nisam prepustila. Nema garancije ni za šta, pa ni za ljubav, tako da ja uživam u trenutku koji sada živim. Dug je život. Ko zna sta sve može da se desi. Ljubomora nikako nije zdrava. A ni potrebna u vezi. Ne pregledam mu telefon i ne zanima me šta u njemu ima. Ta vrsta nesigurnosti i straha je meni strana. Socijalne mreže nisu realnost i zato ih ni on ni ja ne shvatamo ozbiljno. Socijalne mreže su nam posao i to je sve - ispričala je Goca.

Autor: N.V.