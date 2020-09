View this post on Instagram

Знаш ли одакле си сине, погледај планине сиве, зејтинликом цвеће процвало, Шумадијом сунце засјало... (замолио бих да више не пријављујете слику хвала, слика никога не вређа) Поздрав из мајке Србије 🇷🇸