Radnik koji je udario Petra Strugara ga optužio da laže:"Odakle mu modrica na oku, kad sam ga zakačio po vilici?! To je SCENSKA ŠMINKA"

Iako je priznao krivicu i dobio šest meseci kućnog pritvora, i dalje tvrdi da glumac nije ispričao pravu verziju događaja.

Pre nekoliko dana glumac Petar Strugar fizički se sukobio s Ivanom G., radnikom na salašu koji zakupljuje. Ivan je priznao napad na glumca, te je dobio kaznu u vidu šestomesečnog kućnog pritvora, a nakon što je pušten iz policije oglasio se za domaće medije i istakao da mu nije jasno otkud Petru modrice na oku, kad ga je on udario u predelu vilice.

- Nisam zaposlen kod Strugara, već kod vlasnika salaša na kojem je Petar zakupio školu jahanja. Do našeg sukoba je došlo jer Strugar ništa ne radi i ne čisti za svojim konjima. Njega ništa ne zanima osim novca, neće ništa da radi, glumi zvezdu, na salaš dođe samo da pokupi novac od škole jahanja, popije piće i ode - rekao je Ivan, a potom dodao:

- U štali u kojoj su njegovi konji danima je stajala kanta prepuna konjske balege koju on nije hteo da isprazni. Čak je i sada ta kanta tamo. Ljudski sam mu prišao i rekao da sam svuda po imanju video izmet, čak i na cveću. Rekao sam mu da to mora da počisti, a on mi je odgovorio: "Važi". Kasnije sam ga video kako seda na motocikl i kreće kući. Tada sam mu prišao i rekao: "Čoveče, nisi počistio ona go**a, a pošao si kući", on se tada uhvatio za međunožje i rekao: "U, što me za**le što nisam počistio." Tada mi je pao mrak na oči i zakačio sam ga po vilici - kaže Ivan i tvrdi da ne veruje u Strugarove povrede.

Nije mi jasno kako su mu konstatovane teške telesne povrede, kao i modrice na oku, gde ga nisam ni pipnuo. On je glumac i siguran sam da je to scenska šminka, kao i da je ceo proces montiran protiv mene - tvrdi Ivan.

On je u izjavi za medije opisao i svoj prvi susret s glumcem, nakon incidenta.

Priveden sam i po hitnom postupku izveden pred sudiju, a vlasnik salaša me je posavetovao da priznam krivicu kako bih dobio kućni pritvor. Kazna mi neće teško pasti, budući da živim na salašu, pa ću moći da radim. Čim sam pušten iz pritvora, narednog dana sam video Strugara. Imao je naočare za sunce i podrugljivo mi se smejao u lice. Očekujem da će me privatno goniti, ali koliko god da je poznat i slavan, verujem da je pravda spora ali dostižna i da je na mojoj strani - kaže on i objašnjava da će i dalje raditi na salašu.

- Mom gazdi je jasno da sam vredan radnik, a to što me je zadržao na poslu govori da nisam ni agresivac ni pijanac kakvim Strugar želi da me predstavi. Samo sam se usudio da se suprotstavim jednom glumcu i sada se protiv mene vodi hajka - navodi on.

Autor: D.T.