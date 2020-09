"NEIZDRŽIVO JE GLEDATI TVOJE BLAM SLIKE" Zbog onog što je uradila kraj bazena i napisala na Instagramu, Anu Nikolić žestoko napali

View this post on Instagram

Neizdrzivo je dosadno...(a ja sam neverovatno nezainteresovana za tehniku.),pa obrisah prethodnu fotku...jer je ova “bolja”...kaze PEJA NN-medija,🙄😂😂😂😂Odbrojavam dane do svog rodjendana...i jedva cekam NOVI SPOT-“NIJE MI DO SEX-A”-27.09.🙄🍹🍷🥂💃💫🆘