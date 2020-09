NAKON RASKIDA SA MINOM, Mensur našao NOVU DEVOJKU, a evo kako ona IZGLEDA! Vrbaški će čupati kosu s glave kad vidi OVO! ISPLIVALA NJIHOVA FOTKA!

Nije mu dugo trebalo.

Pre samo dva dana, Mina Vrbaški otkrila je na svom profilu na Instagramu da više nije sa Mensurom Ajdarpašićem, a on je sada sve šokirao.

Naime, Mensur uživa na crnogorskom primorju, a nije dugo patio za Minom, te joj je brže-bolje našao zamenu.

Ajdarpašić na peskovitim plažama uživa u moru i suncu sa novom devojkom, atraktivnom brinetom, čije ime, za sada, nije poznato.

Ekipa portala Pink.rs došla je u posed njihove zajedničke fotografije, a nema sumnje da će Mina poludeti od besa kad vidi ovo:

Podsetimo, Mina se juče svojim pratiocima na Instagramu obratila ovim rečima:

- Prvi put da se odazovem na sve uvrede, prijetnje i namještene prepiske. Ovo što pokušavate je odvratno! Ja sam samo zamolila ljude da nas malo puste, trenutno nismo zajedno jer mi imamo neke naše probleme koje pokušavamo da riješimo! Što se Mensura tiče, ja ne želim da ga vrijeđam niti spominjem u lošem kontekstu! On je neko koga ja voli i voljeću ga, da li se to vama svidjelo ili ne! Neke stvari ćemo da ostavimo za nas i da rješavamo to sami! Samo malo razumijevanja! Hvala – poručila je Mina, međutim, nakon Mensurove fotke sa novom devojkom stvari su mnogo jasnije.

Autor: M.K.