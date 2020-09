Želi da sve zaboravi!

O turbulentnim odnosima Miljane Kulić sa pojedinim pevačima i dalje se priča, a budući da ona sada boravi na velelepnom imanju u ''Zadruzi 4'' sa jednim od njih - Mišelom Gvozdenovićem, te priče ponovo su aktuelne.

Miljana se tokom ranijih, ali i tokom ove sezone sa zadrugarima prisetila i drame sa pevačem Dušanom Svilarom, a tokom ''Zadruge 1'', ona je otkrila sledeće:

- Dušan Svilar mi se mnogo dopadao, dopisivali smo se i čuli telefonom. Rekao mi je hoću da se dopisujemo, da mi uplatiš kredit i ja u četiri ujutro preskačem prozor, po snegu bosa idem uplaćujem mu kredit, pričali smo, on je učio "Korene", o istoriji smo pričali. I on se meni prestao javljati i ja mu pošaljem poruku da ga uplašim: "Vući će ti se creva po Beogradu". Dušan me prijavi policiji. Zvao me je inspektor za maloletničke delinkvente da dam izjavu. Rekla sam mu da mi se Dušan ne sviđa kao momak, već kao drug. Posle sam prešla u fan klub Darka Lazića - ispričala je Miljana tada, a mi smo stupili u kontakt sa Svilarom, koji nije želeo da se priseća ove, po svemu sudeći, za njega još uvek potresne priče,

- Ja ne bih hteo ništa dodatno da o tome pričam, jer javnost dobro zna šta se sve tu dešavalo. Tu priču bih završio, to je prošlost. Svako koga nešto zanima, može da se raspita u sudu, ti slučajevi su zavedeni. Ne bih da dajem dodatni publicitet dotičnoj, ja sam nastavio svoj život dalje i prošlost sam ostavio iza sebe. Sve što mogu da kažem jeste da sam sada srećan i da dobro živim - rekao je Svilar za Pink.rs.

Autor: M.K.