Ne može da se dogovori sa sobom?

Nakon što je Mina Vrbaški u noćnom provodu uhvaćena u muškom društvu, u javnosti su se pojavile informacije da je našla novog dečka, te da je brzo prebolela Mensura Ajdarpašića, sa kojim je tek pre neki dan raskinula.

S druge strane, ekipa portala Pink.rs došla je i do Ajdarpašićeve fotografije sa novom devojkom, a Mina je rešila da se oglasi na društvenoj mreži instagram, gde je demantovala glasine da ima novog dečka i da je prebolela Mensura, međutim samo nekoliko sati nakon toga ponovo je šokirala javnost.

- Nemam običaj da bilo šta demantujem, ali sada moram da objasnim šta se zapravo desilo! Ne, nisam našla novog dečka, niti sam tako lako prebolela bivšu ljubav. Sve što se stvarno desilo je da sam ja izašla sa svojim prijateljima i dobro se zabavljala! Da, imam taj malo prisniji odnos sa osobama koje su mi drage... Ali nije se desilo apsolutno ništa sem dobre zabave sa društvom! Nemam ja problem da sve o sebi pokažem i kažem! Pa zar nisam toliko puta?! Kada rešim da emotivno krenem dalje, to će znati svi! A hejterima koji me vređaju i prave neke svoje filmove želim da kažete: ''Možete vi to mnogo bolje!'' - napisala je Mina putem storija na Instagramu, a samo nekoliko sati nakon toga i vesti da je Mensur našao novu devojku, objavila je fotografiju sa momkom čije je lice sakrila smajlijem i tako ponovo pokrenula spekulacije da je našla novog dečka.

Autor: M.K.