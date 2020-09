NIKO NIJE MOGAO DA VERUJE DA JE TO ON! Kada se sinoć pojavio u Zadruzi, sve oči su bile UPRTE U NJEGA! Pevač potpuno iznenadio! (VIDEO)

Da li biste ga vi prepoznali?

Kako ste već i navikli, protekle noći je u "Zadruzi" održana žurka. Osim što su zadrugari mogli da uživaju u hrani i piću, Veliki šef se potrudio da im obezbedi i dobru muziku, a za to je bio zadužen niko drugi do Darko Lazić. Međutim, mnogi zadrugari, ali i gledaoci, su bili šokirani kada su ga videli.

Zbog svih mera predostrožnosti, pevač je bio odvojen od zadrugara velikim pleksiglasom, ali kada su ga ugledali, nisu mogli da veruju da je to on. Darko je, kao što je već i poznato, izgubio preko 60 kilograma, te izgleda nikad bolje, a s obzirom na to da je na glavi imao šešir, koji je kasnije poklonio Miljani Kulić, u prvi mah niko nije mogao da veruje da je to on i da izgleda tako dobro.

Kao i uvek, Darko je napravio sjajnu atmosferu, Miljana je čak pustila i koju suzu, a jedan deo njegovog nastupa pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.