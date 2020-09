Otvoreno i bez dlake na jeziku!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović važi za jednu od najvećih zvezda na našim prostorima, a svaki njen potez ili ono što kaže isprati se sa velikom pažnjom. Pevačica se, osim na društvenim mrežama, nije mnogo oglašavala proteklih meseci, a sada je otkrila koliko joj je teško bilo da se izbori sa tim što ne radi, da li uživa u čuvanju unuka Željka i kakav muškarac bi mogao da je osvoji.

- Nije zvezdano kao što je to možda bilo nekada. Koncerata jedva da se sećam i da ih je bilo, a to je ono u čemu uživam i što me puni sjajnom energijom. Posle koncerata budem srećna, ponosna, puna elena, te imam više volje za životom i za sve druge obaveze. Desila nam se ova korona koja je zaista velika nesreća za sve i nadam se da će proći što pre - rekla je pevačica, pa se osvrnula na svog unuka:

- Naravno da sam se najbolje snašla ja. Jednostavno tu sam, volim to dete, mogu da mu pružim smeh, radost, svoje vreme. Roditelji svakim danom su sve bogatiji i iskusniji u tome kako je biti roditelj - istakla je Ceca.

Pevačica je otkriva da uživa u tome da se druži za prijateljima, ali što se tiče udvarača, mnogi nemaju hrabrosti da joj priđu.

- Da se ne lažemo, jeste mi teško prići. Na primer i da hoćete da mi priđete u restoranu, nema šanse da to neće svi videti. Ne znate ni kako ću ja reagovati. I tako dalje. Činjenica je to. Ne znam kako bih posavetovala te pripadnike jačeg pola. Ono što sigurno mogu da kažem - prva im prići neću - kaže Ceca, pa priznaje kakav muškarac može da je osvoji:

- A onda si se ti pojavio kao da si magija”. Da budemo malo ozbiljni, ne treba mi mađioničar, ni čarobnjak, potreban mi je onaj ko može da probudi tu hemiju između nas. Kako će on izgledati, sada sa malo više životnog iskustva, mogu da kažem da pravila nema, ali ipak sam esteta te volim lepe pojave.

Autor: N.V.