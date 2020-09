NIKAD BRUTALNIJA NOĆ U ZADRUZI! Nastao je pravi haos, a onda je on završio iza rešetaka! Kijina mama bila na ivici suza, a evo šta su radili Paula i Anđelo pred zoru! (VIDEO)

Ovo se noćas desilo na imanju.

Sinoć je u rijaliti programu "Zadruga" održano još jedno izdanje emisije "Pitanja gledalaca" sa Milanom Miloševićem tokom koje su isplivale nove tajne iz života aktulenih takmičara.

Već gotovo na samom početku emisije Kristijan Golubović sve je iznenadio svojim izlaganjem o Staniji Dobrojević kada su ga pitali gledaoci: "Da li jednom "džentlmenu" priliči da tako komentariše jednu ženu, Staniju, prostački?"

Ja sam navikao da dr*lju koja je u duši dr*lja, pljunem, a damu ne. I na ulici, i u kući, dese mi se takve stvari, kao i svim muškarcima, kad su normalni, zdravi i pravi, kad nema tih začkoljica između nas, ja ne mogu da ga uvredim. Ja pola stvari koje uradim u afektu ne mislim, ja kad uradim neko delo namesti, uradim tako, a kad nekog uvredim, a ne mislim, ja se izvinim. 'J*bem ti dete', to kažem nekad u afektu, onda se izvinim, jer je to u afektu. Meni je majka umrla, ona je bila moj general i kad mi kažu ,,P*zda ti materina", kao Miljana što je jednom slučajno rekla, rekao sam joj da mi je ne spominje, jer ja njenu majku poštujem - rekao je Kristijan.

Zatim je nastao i haos između Tome Panića i Lepog Miće, a sve to zbog Nadežde Biljić. Toma je počeo je da baca sve što je video pred sobom. Obezbeđenje je odmah odreagovalo kako ne bi došlo do većeg sukoba i izvelo Tomu iz Bele kuće. On je završio na kraju u zatvoru, a kažnjen je i nedeljnim honorarom.

I u nastavku večeri nije bilo ništa manje burno, posebno kada se pričao o odnosu Paule Hublin i Frana Pujasa. Bilo je priče i o detaljima između njih dvoje, ali i Pauline majke.

Ja joj nisam na teretu, ja nisam kao ona ja neću nju da pokopam iako imam čime. Ja neću da budem žrtva kako me ona predstavlja. Njena mama je to njoj rekla - rekao je Fran.

Ja se izvinjavam mojoj majci zbog ovoga. Moja mama nije podržavala moju vezu sa Franom, zvala me je i plakala i rekla ako sam ja pogrešila, ne moraš ti. Rekla mi je da se ne zaljubim slučajno u rijalitiju, jer ja sam zaljubljive prirode - govorila je Paula.

Zatim je pitanje dobio i Anđelo Ranković koji je tokom izlaganja za crnim stolom rekao kako Paula i on nisu još uvek ljubavni par, ali da mu se dopada ova zadrugarka, a zatim je istakao i da je ona prelepa.

Mi nismo par još, ona se mene dopada i videćemo kako će to ići. Ona je prelepa devojka - rekao je Anđelo.

Anđelo je pričao i u nastavku večeri. On je dobio pitanje od strane gledalaca da objasni čuvenu aferu "dva minuta". Naime, kako je poznato, tokom prve "Zadruge" Anđelo je u vezi sa Teodorom Džehverović otkrio da ne može da ima intimne odnose duže od 2 minuta.

Zamisli, ja sam to želeo da razjasnim, pola ovih ljudi, možda neko nije ni gledao. Nas dvoje smo to rekli u Amidži šou to tako, ja sam napisao od 2 do 5 minuta, a ona je napisala 2, što sam rekao i koji je razlog. Ona je izašla čistog obraza i sa moje, i sa njene strane, samo me je to iznerviralo, podbadanje, jer nisu čuli ni tebe, jer si ti rekao nešto drugo. Ne volim da bilo ko bilo koga omalovažava, niti ja to pokušavam da spuštam druge devojke i momke, prosto tako je bilo i uvek ću biti. Siguran sam i da su njeni roditelji srećni, što ćerku nisu gledali na Jutjubu - objasnio je Anđelo.

U nastavku večeri Miki Đuričić dobio je pitanje o Kristini Kockar koje je glasilo: "Da li toliko mrziš Kristinu Kockar, samo zato što nije htela da bude sa tobom u vezi u prvoj sezoni?" zbog ovoga je njena majka Nadica bila na ivici suza.

Meni se Kija svidela, ali neću više da komentarišem, njena majka je sasvim okej prema meni, ne želim ništa da pričam o Kristini Kockar. Meni se ona dopala, ja sam se njoj udvarao, piaso pisma, svakoj isto napišem. Fanovi su mi slali razne poruke, njen advokat je prekršio mnogo toga, ali nek je živa i zdrava! Ja sam kritikovao Radanovića, govorio da može da mu kaže šta hoće, onda sam video da su jedan - jedan. Više sam zbog tih uvreda 'Dabogda crk'o" i to. Ona je isto to pisala, jako je ružno, ja ne mogu sebi oprostiti to što sam uradio - rekao je Miki.

Imam komentar, malo sam ja tu jedinicu potisnula zbog ovakvog ponašanja, malo mi se vratilo to samopouzdanje, jer ovaj crni sto utiče na mene. To što si rekao, mislio si mom detetu, ja baš čekam da me napadneš, ne treba da mi se izvinjavaš, ako sam ja mogla da izdržiš uvrede za moje dete, možeš i ti sada. O tebi neću da govorim, jer te ni ne vidim, bolje bi bilo da me napadaš, ja nisam došla zbog tebe. Slušam Paulu, vidim Kiju, slušam onog malog, vidim Kiju! Ja nikada ne vodim rat svog deteta sa nekim. Đilkošu jedan! Ti si napadao moje dete, treba da se suzdržiš od takvog ponašanja, ja bih volela svaki dan da razgovaram sa tobom ovako - pričala je Nadica na ivici suza.

Nakon emisije Anđelo Ranković i Paula Hublin su ležali u izolaciji, i Anđelo je krenuo da priča sa Paulom o tome kako da započnu vezu.

Lepo mi je sa tobom i kad blejim i kad pričamo, ali ne znam kako bih se osećao sutra da budemo zajedno , a on je tu. Od ponedeljka smo ovde, i realno tada sam mogao da uradim nešto, ali mi nije okej. Ne znam da li me kapiraš. Neću da nešto započnemo, pa da posle toga mi dođe ovo. Ne želim da se desi da se ljubimo kraj bazena, a on da nas gleda i plače, to bi mi bilo baš bezveze - rekao je Anđelo.

Glupo ti je zbog dečka koji ti nije ništa - uskočila je Paula.

Šta će se dešavati u nastavku ovog dana i narednih ostaje da vidimo.

Autor: S. K.