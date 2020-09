Nikad otvorenije.

Pevačica Nataša Bekvalac uskoro će proslaviti 40 rođendan, što je velika prekretnica za mnoge u životu, ali kako sama kaže, ne plaši se godina.

- Ulazim u godine u kojima se sve manje plašim bilo čega, a pogotovo svojih rođendana, godina koje dolaze. Godine i život i sve što on donosi prihvatam s radošću jer sam sve više svesna prolaznosti svega, pa tako su moji prioriteti poređani po mom ukusu, a najveće životne boli i porazi najviše su mi dobra doneli i u biti su bile pobede - iskrena je pevačica.

U međuvremenu Nataša je potpuno posvećena svojim ćerkicama Hani i Katji. Iako u njihovom domu ne postoje tabu teme, pevačica je svesna da je majčinstvo puno izazova.

- Roditeljstvo je samo po sebi najveći izazov, ma koliko da imamo iskustva, nikada nismo naučeni kako biti dobar, savršen roditelj. Svakako da niko od nas to nije. Kako recept ne postoji, ja svoju decu samo bezuslovno volim i živim sa njih dve u ljubavi i slobodi. Deca se ne vaspitavaju tako što nas slušaju, već tako što nas gledaju. Ako tokom života gledaju samo ljubav, nežnost i razumevanje, onda samo mogu da izrastu u srećne devojke i sutra mlade žene - kaže Bekvalčeva, i otkriva da li ima određene majčinske strahove:

- Imam ih sve manje, ali i kad se jave, zaista se trudim da ih odagnam. Oni me povuku unazad i stave u stanje u kom ne volim da budem i u kom je neprijatno, nelagodno. Sve što me guši, za mene je štetno, pa ga tako samo otpustim. Od obe svoje ćerke učim svakodnevno, o svakoj temi koju možete da zamislite. Mislim da sa svojom starijom ćerkom imam lep i dubok odnos, a upravo zato što je tako, sigurna sam da postoje i teme o kojima ne priča sa mnom, koje deli samo sa drugaricama, tetkama i sestrama. To je normalno i za mene nije poražavajuće.

Autor: N.V.