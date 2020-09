PROMENILA PRIČU? Ljupka Stević tvrdi da nije oštetila automobile svog dečka, pa ispričala šta je njemu uradila! ŠOK! OVO SE DESILO?

Nestvarna priča!

Ljupka Stević je danas u žiži javnosti zbog svađe sa svojim bivšim dečkom, za kog je saznala da je vara, iako je on zapravo oženjen.

Iako se pojavio snima na kom ona uništava auto svom dečku, pišu beogradski mediji, ona je sada ispričala šta se zapravo desilo.

- On na vrata, ja na vrata, čuli smo alarme od kola. Alarmi su se popali svi. Ja siđem da vidim šta je. On naravno ostane tu zbog svoje bezbednosti. Čuli smo alarme i pomislili smo da nam neko ne obija auto. Meni je novac bio u autu, kada sam prišla videla sam polomljen prozor, gurnula sam ruku kako bi uzela novac. On stoji i viče: "Gepek, gepek". Tada sam se posekla onako žestoko - rekla je ona pa nastavila:

- Nije on prošao nekažnjeno, ja sam malo robusna žena, dobio je on jedan onako... Neka sve žene znaju, dobio je pesnicu posred brade - ispričala je Ljupka.

