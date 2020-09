REŠIĆE SVE U ČETIRI OKA Dečko Ljupke Stević je dao izjavu u policiji, a ovo je rekao o pevačici?!

On nije želeo da se oglašava po ovom pitanju.

Pevačica Ljupka Stević našla se u centru skandala nakon što je, kako se piše u domaćim medijima, sinoć polupala automobile svom dečku. Velika je drama izbila, procurili su i snimci na kojima se vidi da je pevačica razbijala automobile, a onda je ona pričala da to nije bilo tako.

Njen dečko, D.S. je bio danas u stanici policije, a kako Alo navodi, on je tamo ispričao šta se desilo. Navodno, on je u policiji dao izjavu i otkrio da je došlo do svađe između njega i Ljupke, nakon čega je on napustio njen stan. Navodno, kasnije su mu javili da je ona razlupala njegove automobile, ali da ne želi sudski da je goni, već će svu štetu sam da nadoknadi, a da će njihove nesuglasice rešiti u četiri oka.

Kako će se cela ova drama završiti ostaje da vidimo.

Autor: Pink.rs