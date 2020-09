''MORALA SAM DA MU OBJASNIM NEKE STVARI'' Teodora iznela detalje veze sa Ninom, VIŠE NE KRIJE NIŠTA! (FOTO)

Sve karte su stavili na sto!

Teodora Džehverović posle veze sa Anđelom Rankovićem sve momke je krila od javnosti, fokusirala se na karijeru, a iako je imala veze trudila se da široki auditorijum za njih ne sazna. Ipak, ljubav sa poznatim košarkašem Ninom Čelebićem nije mogla da krije.

- Nino se uklopio sa mojim društvom kao da se znaju čitav život. Kada smo išli na vikendicu sa mojim prijateljima i porodicom, on se družio sa njima i bilo je sve savršeno. Veoma cenim kod njega što shvata koliko je meni bitna porodica i on je sa moje strane odlično prihvaćen. Takođe, i mene su svi njegovi prihvatili i za sada je sve super - rekla je pevačica koja tvrdi da od kada je sa Ninom, prosto sija.

- Svi mi pričaju da sijam kada me vide sa njim. To je stvarno tako, mnogo sam srećna sa njim. Međutim, morala sam mu objasnim neke stvari pre nego što smo krenuli da se zabavljamo. Iako je Nino poznata ličnost, morala sam da mu objasnim da se mediji "zakače" za mene. Rekla sam mu da mora da se navikne na to, ali sam mu rekla i da ću ga razumeti ako to ne može da shvati. Međutim, on se dobro drži i ništa mu nije bitno. Iskreni smo, sve karte smo stavili na sto, znate da ni u jednom odnosu ništa nije savršeno - ispričala je Dzehverovićeva.

Autor: M.K.