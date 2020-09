''DELUJEM KRHKO, ALI SAM JAKA, MORAMO DA IDEMO DALJE...'' Ilda Šaulić progovorila o gubitku bebe i najtežem životnom periodu!

Nije joj lako!

Ilda Šaulić otkrila je da, iako ljudima deluje nežno i krhko, zapavo je jaka i hrabra, te je uspela da se izbori sa teškim periodom nakon gubitka bebe.

- Ja jesam takav tip, jaka sam. Možda ne delujem ovako fizionomijom zato što delujem nekako krhko i nežno, i tako plava, mislim da ljudi prosto takav neki utisak stiču. Iskreno, poslednje dve godine mislim da su najteže u mom životu. Moramo da idemo dalje, mora da se živi i prosto treba da živimo od nekih lepih uspomena - priča Ilda i otkriva da je ponosna na ćerkicu Emu koja je sve brzo shvatila i mamu tešila zagrljajem.

- Bogami je prihvatila to kao odrasla osoba. Prosto me je fascinirala, a bila je neko ko je pobornik da što pre dobije brata ili sestru. Nisam mogla da je nosim u tom periodu, u jednom trenutku sam je zgrabila i podigla, a ona mi kaže: 'Pa ti mene sada možeš da nosiš'. Odgovorila sam joj: 'Pa da'. Pitala me je kako, a ja sam joj rekla: 'Pa dobro, sada trenutno nećemo imati bebu, ali će biti'. Rekla je: 'Aha, pa dobro', onda me je zagrlila i to je tako nešto shvatila. Nije više postavljala nikakva pitanja - kaže Ilda.

Nakon svega pevačica je sa suprugom i naslednicom odmor potražila na reci.

- Proveli smo se lepo, uživala sam, kako da ne. Kažem prosto hajde da iskoristimo još ovo malo lepog vremena što je ostalo u prirodi i napolju - kaže ona i otkriva da joj nedostaje kontakt sa publlikom.

Šabanova naslednica otkriva da su na Šabanov rođendan proveli porodično, kao i da je bilo emotivno, uz lepe priče i dogodovštine iz prošlosti:

- Taj dan sam provela u njegovom znaku, doduše, kao što i mnogi dani u našim životima prolaze. Taj datum je bio datum njegovog rođendana i okupili smo se porodično, otišli na jedan ručak, pričali neke lepe priče i sećali se, pričali kako bi to možda bilo danas i kako je bilo ranije.

Autor: M.K.