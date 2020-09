View this post on Instagram

Uh kakav završetak ovog ciklusa webinara. Život je danas uredio da tako sve neke stvari idu mimo plana i jedino što sam mogla je da se prepustim i verujem da će biti sve ok. @smiljana4791 nedostaja si nam svima ❤️ Evo dok sumiram utiske, šaljem svim mamama, tatama i vaspitačima i stručnim licima koji su pratili ovih 15 webinara poslednjh nekoliko meseci puno ljubavi. I zahvalnost. Baš smo porasli zajedno! Pisali ste mi da se osećate ohrabreno, podržano, da se lakše nosite sa dečijim promenama i fazama. Kakve sjajne promene i za vas i za decu i za ceo svet. Hvala vam! 🙏 Današnja tema o seksualnoj eduakciji je pokrenula baš jednu lepu razmenu izmedju roditelja i pokrili smo dosta bitnih tema: - da svako ima u sebi i žensku i mušku energiju i koliko je bitno za balansiran život da ni jednu ne sputavamo - da razgovor o seksualnosti i razlikama u polovima treba da bude kontinuiran i prilagodjavan dečijem uzrastu - da su naše reakcije ključne za stvaranje prijatnog i ohrabrujućeg okruženja za dete da može da postavlja pitanja i poveri nam se - šta je prihatljiv a šta neprihvatljiv dodir - da ne teramo decu da grle i ljube druge ljude (uključujući i rodjake i bake i deke) ako to ne žele jer tako stvaramo zbunjujuće okruženje za njih da ne znaju kada i kome smeju da kažu NE (seksualno uznemiravanje obično dolazi od bliskih ljudi); .... a ostale beleške pročitajte na @novakfoundation kanalima. Koji su vaši zaključci? Sve u svemu - hvala vam! Mi nastavljamo da kreiramo sadržaje za vas i za mališane. Pišite nam, javljajte vaše male pobede i izazove i korak po korak - rastemo zajedno. 💪❤️🙏