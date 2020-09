Za Pink.rs otkrila šta misli o celoj situaciji!

Protekle noći u Beloj kući emitovani su klipovi u okviru emisije "Gledanje snimaka" koja je prvi put održana u četvrtoj sezoni "Zadruge". Svašta je izašlo na videlo, a ono što je zasigurno obeležilo noć za nama jeste potez Monike Horvat. Naime, nakon nekoliko snimaka vezanih za Matoru i nju, pojedini zadrugari su komentarisali da se Monika folira, te da smatraju da njoj nije stalo do Matore. Njihovi komentari doveli su do toga da se Monika guši u suzama, da ne želi da ostane u Beloj kući, a u jednom trenutku je čak i Matoru okrivila za sve.

Pored toga, neretko je ovih dana, a i sinoć, pominjana Sanja Stanković, Matorina bivša devojka, sa kojom smo mi stupili u kontakt kako bismo videli kako ona gleda na celokupnu situaciju. Podsetimo, Sanja je u nedelju rekla za naš portal da je iznenađena time da su se Matora i Monika smuvale, ali im je poželela sreću.

- Ja ne mogu da verujem da je neko dobio nervni slom zbog komentara ukućana. Doduše, ja se slažem sa većinom tih komentara. Ne želim nikog da uvredim ali Luna je mala maca naspram Monike i njene histerije. To da li Monika njoj treba ili ne, ja se u to neću mešati tj. neću se mešati u njihovu vezu, da ih rastavljam i slično. Ja sam njima poželela sreću od srca, ali kada me neko konstantno priziva "Zamisli Sanja uđe", to mislim na Moniku i kada je neko jako kontradiktoran, a to mislim na Matoru, naravno da ću se oglasiti i dati komentar kada me to budu pitali, kao vi sada. Jovana me je jako razočarala, ali ne zbog njene nove veze, već zbog nekih naših stvari - rekla nam je Sanja.

Autor: Nemanja Vujčić